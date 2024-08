Diversi voli internazionali sono stati cancellati in seguito alle crescenti tensioni in Medioriente

Molti passeggeri in coda al terminal delle partenze dell’aeroporto di Beirut, in Libano. Centinaia di persone si sono riversate nello scalo avendo saputo che diversi voli internazionali sono stati cancellati in seguito alle crescenti tensioni in Medioriente. Cresce, infatti, la preoccupazione dopo l’attacco di Israele sulla Capitale libanese e dopo l’uccisione del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, morto a Teheran il 31 luglio scorso.

