La principessa Rajwa, moglie del principe ereditario Hussein di Giordania, ha dato alla luce una bambina, primogenita della coppia e prima nipote di re Abdullah II e della regina Rania. In una breve dichiarazione, la Corte reale hashemita ha detto che la piccola è stata chiamata Iman. Le immagini mostrano Hussein cullare la figlia mentre la benedice con delle preghiere in arabo. La bimba però non rientrerà nella linea di successione perché, secondo la legge giordana, solo i maschi possono ereditare il trono. La nascita della principessa Iman è avvenuta circa un anno dopo il matrimonio di Hussein e Rajwa, a cui hanno partecipato invitati d’eccezione, tra cui il principe britannico William e la principessa Kate, nonché la first lady statunitense Jill Biden.

