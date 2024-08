In migliaia hanno manifestato per chiedere giustizia per le oltre 200 persone uccise

Non si placa la violenza in Bangladesh. In migliaia hanno protestato in diverse città del Paese asiatico per chiedere giustizia per le oltre 200 persone uccise (per la maggior parte studenti) durante le manifestazioni contro un controverso sistema di quote per i posti di lavoro governativi. Diverse le persone rimaste ferite durante gli scontri con dei gruppi del partito al potere. Le immagini mostrano la situazione a Dacca, Comilla e Gazipur.

