Hezbollah evacua suo quartier generale a Beirut. Biden: "Preoccupato, l'uccisione del leader di Hamas non aiuta"

Alta tensione in Medioriente dopo l’uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh, morto il 31 luglio scorso a Teheran. L’Iran promette vendetta, accusa Israele e Stati Uniti e minaccia un’offensiva contro lo Stato ebraico. Washington, intanto, si sta preparando a inviare aerei da combattimento in seguito ai messaggi lanciati dalla Repubblica islamica.

Media: Hezbollah evacua suo quartier generale a Beirut

Fonti ai media arabi riferiscono che Hezbollah sta evacuando i suoi dirigenti dalle roccaforti del gruppo nella periferia meridionale di Beirut, in previsione di possibili attacchi israeliani. Il gruppo sostenuto dall’Iran avrebbe anche spostato l’equipaggiamento militare immagazzinato nella periferia di Beirut in zone più lontane.

Nyt: “Usa pronti a inviare altri caccia dopo minacce Iran”

Gli Stati Uniti si stanno preparando a inviare altri aerei da combattimento in Medioriente in risposta alle minacce dell’Iran e dei suoi proxy a Gaza, in Libano e nello Yemen di attaccare Israele nei prossimi giorni per vendicare la morte di Ismail Haniyeh avvenuta questa settimana. Lo hanno riferito funzionari americani al New York Times. Un funzionario militare statunitense ha dichiarato che le forze americane in Medioriente stanno prendendo “misure necessarie” per aumentare la prontezza di combattimento e per proteggere le truppe e gli alleati statunitensi da qualsiasi minaccia proveniente dall’Iran o da gruppi di miliziani sostenuti dall’Iran.

Media: quattro morti in raid su Gaza City

Almeno quattro persone sarebbero morte in un attacco israeliano nel quale sarebbe stato colpito una casa a Gaza City. Lo riporta Al Jazeera, citando i media locali. In precedenza la Mezzaluna rossa palestinese aveva parlato di “alcuni martiri”, estratti dalle macerie dell’appartamento della famiglia Abu Hashem.

Biden: “Preoccupato, uccisione leader Hamas non aiuta”

Il presidente americano, Joe Biden, si è detto “molto preoccupato” per le crescenti tensioni in Medioriente, spiegando che l’uccisione del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, non aiuta i negoziati per un cessate il fuoco. Lo riporta The Times of Israel, citando le parole pronunciate da Biden presso la Joint Base Andrews, nel Maryland, dove ha accolto gli ex prigionieri americani liberati nel quadro di un accordo di scambio con la Russia. “Abbiamo le basi per un cessate il fuoco. Lui dovrebbe andare avanti e loro dovrebbero andare avanti ora”, ha affermato Biden, parlando dell’ultima conversazione telefonica con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu.

