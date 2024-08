La decisione è stata presa "in virtù delle evoluzioni geopolitiche in Medio Oriente e al fine di preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggi"

“In virtù delle evoluzioni geopolitiche in Medio Oriente e al fine di preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggi, Ita Airways ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv“. È quanto si legge sul sito della compagnia aerea. La sospensione per il momento ha validità “fino al 6 agosto compreso”. “La situazione è in continua evoluzione. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto”, si legge ancora nella nota.

