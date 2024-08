Le autorità locali hanno riferito che era utilizzato come mercato ortofrutticolo ed era stato evacuato prima del crollo

Un edificio è crollato dopo una forte pioggia nel distretto di Kullu, nello stato settentrionale indiano dell’Himachal Pradesh, giovedì mattina. Le autorità locali hanno riferito che era utilizzato come mercato ortofrutticolo ed era stato evacuato prima del crollo. La costruzione è collassata, cadendo nel fiume Parvati, ingrossato per le piogge monsoniche che hanno causato inondazioni e frane. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

