La premier da Pechino: "Cina potrebbe diventare soggetto risolutore"

L’aggressione russa all’Ucraina é “un attacco frontale alla convivenza pacifica tra i popoli e alle regole del diritto internazionale”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa tenuto a Pechino, durante la sua missione in Cina. “Penso che la Cina, partendo dai principi di sovranità e integrità territoriale, che pure sempre rivendica, possa diventare un soggetto risolutore per la identificazione di una pace giusta in Ucraina” ha concluso Meloni.

