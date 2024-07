Recuperati circa 300 corpi a Khan Younis dopo il ritiro dell'esercito di Tel Aviv

“Non ci aspettiamo un’invasione di terra israeliana, ma se dovesse succedere, siamo pronti. Se decidessero di entrare in Libano, metteremmo piede in Galilea“. Lo ha detto una fonte di Hezbollah ad Al Jazeera. “Gli inviati stranieri hanno suggerito di non rispondere ad alcun attacco per non espandere il conflitto ma noi risponderemo”, ha aggiunto, “la leadership della resistenza deciderà la forma e la portata della risposta a qualsiasi potenziale aggressione”.

17:17 Blinken parla con ministro egiziano Abdelatty, focus su accordo Gaza

Il segretario di Stato Antony Blinken ha parlato oggi con il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty per discutere “gli ultimi sviluppi negli sforzi in corso per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza che garantirebbe il ritorno degli ostaggi e consentirebbe un’ondata di assistenza umanitaria”. Come riferisce il portavoce del dipartimento di Stato Mattew Miller, Blinken “ha sottolineato l’importanza di un accordo di cessate il fuoco per promuovere una più ampia stabilità regionale, anche sbloccando la possibilità di una soluzione diplomatica al conflitto attraverso la Linea Blu”. Tra i temi trattati nel colloquio, anche “gli sforzi diplomatici in corso per porre fine alla devastante guerra in Sudan”.

15:55 Hezbollah rivendica lancio razzi in nord Israele

Il gruppo libanese Hezbollah ha rivendicato l’attacco nel kibbutz Hagoshrim, nel nord di Israele, in cui è morto un civile israeliano, affermando di aver lanciato decine di razzi contro una base militare vicina. Lo riporta il Times of Israel.

15:40 Onu: “Sistema raccolta rifiuti Gaza al collasso”

Un rapporto del Programma Onu per lo sviluppo (Undp) afferma che il sistema di raccolta dei rifiuti solidi a Gaza è collassato durante la guerra. Il report ha rilevato che le due principali discariche di Gaza sono inaccessibili a causa dei combattimenti, mentre il numero dei veicoli per la raccolta dei rifiuti è sceso da 251 prima della guerra a 51. Chitose Noguchi, vice rappresentante speciale dell’Undp, ha dichiarato che la maggior parte della distruzione del sistema di rifiuti di Gaza è dovuta ai bombardamenti israeliani, ma anche agli ordini di evacuazione israeliani e alle restrizioni di sicurezza, che hanno ostacolato la capacità dei lavoratori comunali di accedere alle discariche. L’Undp sta raccogliendo circa 680 tonnellate di rifiuti a Gaza ogni giorno, ha detto Noguchi, ma i camion della spazzatura non possono lasciare la Striscia. Noguchi ha affermato che l’accumulo di rifiuti ha alimentato l’insorgere di malattie trasmissibili nella Striscia. Secondo il rapporto del Programma Onu per lo sviluppo, a Gaza è rimasto un solo veicolo operativo per il trasferimento dei rifiuti sanitari. Le macchine per la disinfezione medica distribuite negli ospedali dalle Nazioni Unite sono quasi tutte non funzionanti. L’esercito israeliano al momento non ha risposto una richiesta di commento. L’organismo incaricato degli sforzi umanitari a Gaza ha dichiarato che sta lavorando per migliorare i processi di raccolta dei rifiuti e sta valutando l’ipotesi di far entrare a Gaza un maggior numero di camion per la spazzatura.

15:06 Razzi dal Libano su kibbutz nord Israele: un civile morto

Un civile israeliano sulla trentina è stato dichiarato morto, dopo essere stato ferito dalle schegge di un razzo lanciato dal Libano verso il nord di Israele. L’uomo si trovava nel kibbutz HaGoshrim. Secondo le Forze di difesa israeliane (Idf), nell’attacco sono stati lanciati 10 razzi da Hezbollah, la maggior parte dei quali è stata intercettata dal sistema di difesa aereo Iron Dome. Lo riporta il Times of Israel.

15:00 Soldati Israele accusati di abusi davanti a tribunale militare

Nove soldati israeliani accusati di abusi su un detenuto palestinese compariranno oggi davanti a un tribunale militare per un’udienza iniziale. L’avvocato difensore Nati Rom, che rappresenta tre dei soldati, non ha approfondito la natura dei presunti abusi sessuali e ha affermato che sono innocenti. L’esercito ha detto solo che stava esaminando le accuse di “abusi sostanziali”. La detenzione dei soldati ieri ha scatenato le proteste dell’estrema destra che ne chiedeva il rilascio, tra cui parlamentari e almeno due ministri del governo guidato da Netanyahu. Diverse centinaia di persone hanno fatto irruzione nel centro di detenzione nel sud di Israele in cui sarebbero avvenuti gli abusi, noto come Sde Teiman, e poi nella base militare dove i soldati sono stati imprigionati, quella di Beit Lid.

14:47 Recuperati 300 corpi a Khan Younis dopo ritiro Idf

Circa 300 corpi sono stati recuperati nel governatorato di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, dopo il ritiro dell’esercito israeliano (Idf) dall’area. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Anche Al-Jazeera fornisce la stessa cifra, citando la protezione civile palestinese, che ha fatto sapere che le sue squadre “stanno ancora cercando dispersi”. Al-Jazeera aggiunge che precedentemente l’ufficio stampa del governo di Gaza aveva fatto sapere che almeno 255 persone erano state uccise durante l’operazione di terra a Khan Younis e precisa che non è chiaro perché ci sia questa discrepanza di numeri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata