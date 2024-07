Gli agenti hanno arrestato un uomo e sequestrato un coltello

Un uomo è stato arrestato a Southport, nel nordovest dell’Inghilterra, a seguito di un accoltellamento in cui almeno otto persone sono rimaste ferite. La polizia della Contea di Merseyside ha riferito di essere stata chiamata intorno a mezzogiorno ora locale (le 13 in Italia) per intervenire in un indirizzo di Southport e che “sono state segnalate diverse vittime” ferite.

La polizia parla di “incidente grave” e riferisce che gli agenti hanno arrestato un uomo e sequestrato un coltello. La polizia ha precisato che non c’è una minaccia pubblica più ampia, ma ha chiesto alle persone di evitare l’area. Sul posto – una strada residenziale – sono intervenute diverse auto della polizia, ambulanze e un’autopompa.

