Atti di vandalismo hanno preso di mira nella notte in Francia degli impianti degli operatori telefonici SFR e Bouygues in sei dipartimenti. È quanto riferisce Le Parisien, precisando che al momento l’organizzazione delle Olimpiadi non ha subito nessun impatto. Secondo quanto risulta alla testata transalpina, sono stati tagliati i cavi dei quadri elettrici delle due società in Hérault, Bouches-du-Rhône, Oise, Meuse, Drôme e Aude e gli atti di vandalismo hanno colpito le linee fisse e non quelle mobili. Al momento non ci sono rivendicazioni e non si conosce il numero di persone che hanno subìto un impatto da queste azioni.

