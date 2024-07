L'iniziativa, visitabile fino al 30 luglio, fa parte del progetto "Ukraine is calling"

“Il messaggio forte che viene da questa piazza e da questa ambulanza è che non bisogna dimenticarsi della guerra in corso che sembra molto spesso, per come la leggiamo, una guerra di vertici, invece è una guerra che riguarda le persone, riguarda i morti, i civili e questa ambulanza ce lo ricorda e ci ricorda che non dobbiamo abbassare l’attenzione su questo conflitto e su quello che sta succedendo. Ci ricorda i crimini che i russi stanno compiendo nei confronti dell’Ucraina e del suo popolo ed è per questo che dobbiamo tenere alta l’attenzione e non dimenticarci quello che succede”. Così la presidente del Consiglio Comunale di Milano, Elena Buscemi intervenuta all’esposizione in piazza San Fedele dell’ambulanza ucraina crivellata dai colpi delle mitragliatrici russe a Kharkiv.

L’iniziativa, visitabile a Milano fino al 30 luglio, fa parte del progetto “Ukraine is calling”, finalizzato alla raccolta fondi per acquistare 112 ambulanze da fornire all’Ucraina. All’evento è intervenuto anche il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, Marco Cappato che ha spiegato come “sia necessario continuare a essere senza ambiguità a sostengo della resistenza ucraina, per tante ragioni, per la libertà del popolo ucraino. Spero che questa manifestazione possa garantire un rafforzamento dei sostegni di qualsiasi tipo alla resistenza ucraina”.

