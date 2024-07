Massima allerta in diverse province del Paese

Diverse province della Cina orientale sono in stato di massima allerta e hanno intensificato gli sforzi per mitigare l’impatto dei forti temporali e delle forti raffiche di vento dovute al tifone Gaemi, che continua la sua traiettoria verso nord, come riferito dall’emittente statale CCTV. Nel frattempo, nella provincia di Liaoning e nella provincia di Jilin, nel nord-est della Cina, le piogge continue hanno provocato inondazioni di oltre 4 metri e smottamenti in alcune aree. Le autorità locali hanno dichiarato che le precipitazioni dovrebbero continuare fino a domani.

