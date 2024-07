Il portavoce della vicepresidente: "Un criminale, da evitare al ristorante"

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha definito la vicepresidente Usa, Kamala Harris, “una barbona”, durante un discorso al Turning Point Usa Believers‘ Summit a West Palm Beach venerdì sera, come riporta la Cnn. “Era una barbona tre settimane fa. Era una vicepresidente fallita in un’amministrazione fallita”, ha detto Trump, aggiungendo che “ora abbiamo un nuovo candidato da sconfiggere: la vicepresidente più incompetente, impopolare e di estrema sinistra nella storia americana”.

Il portavoce Harris replica a Trump: “Uno da evitare al ristorante”

A stretto giro è arrivata la replica alle parole del candidato repubblicano. Il portavoce della campagna di Harris, James Singer, ha infatti affermato in una dichiarazione che Trump “in generale sembra una persona a cui non ci si vorrebbe mai sedere vicino al ristorante – figuriamoci come presidente degli Stati Uniti”. “L’America può fare di meglio dei deliri amari, bizzarri e retrogradi del criminale Donald Trump. La vicepresidente Kamala Harris offre una visione del futuro dell’America incentrata su libertà, opportunità e sicurezza”, ha dichiarato Singer, come riporta Politico.

