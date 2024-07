Il presidente ucraino: "Ricevuto proposte non ufficiali per congelare il conflitto"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende elaborare un piano d’azione per raggiungere la pace in Ucraina entro la fine di novembre 2024. “Ho assegnato un compito in questo senso alla mia amministrazione e alla nostra squadra diplomatica. Penso che il piano sarà pronto per la fine di novembre”, ha dichiarato Zelensky in un’intervista alla televisione pubblica giapponese Nhk. Secondo Zelensky i fattori decisivi saranno il rafforzamento dell’esercito ucraino, la pazienza, il sostegno all’Ucraina – in primo luogo degli Stati Uniti – e la pressione diplomatica internazionale sulla Russia. Il presidente ucraino ha poi detto di aver ricevuto proposte non ufficiali per congelare il conflitto, ma ha sottolineato di non poterle accettare. Zelensky ha inoltre aggiunto che la base del piano d’azione sarà la questione dell’integrità territoriale dell’Ucraina e che questo argomento sarà discusso in modo sostanziale con i Paesi interessati.

