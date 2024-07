Il denaro verrà incanalato attraverso l'European Peace Facility e l'Ukraine Facility per supportare le capacità militari e la ricostruzione del Paese

Per Kiev sono in arrivo nuove risorse. “L’Ue sta dalla parte dell’Ucraina. Oggi trasferiamo 1,5 miliardi di euro di proventi dai beni russi immobilizzati alla difesa e alla ricostruzione dell’Ucraina. Non esiste simbolo o utilizzo migliore per il denaro del Cremlino che rendere l’Ucraina e tutta l’Europa un posto più sicuro in cui vivere”, ha annunciato su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

The EU stands with Ukraine.

Today we transfer €1.5 billion in proceeds from immobilised Russian assets to the defence and reconstruction of Ukraine.

There is no better symbol or use for the Kremlin’s money than to make Ukraine and all of Europe a safer place to live. pic.twitter.com/keDyf9Dzzd

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 26, 2024