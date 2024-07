Gli attivisti: “Serviamo ciò che milioni di persone mangeranno oggi, niente”

A Rio de Janeiro decine di persone hanno protestato contro la fame nel mondo per chiedere ai leader del G20, che si terrà il 18 e 19 novembre nella città brasiliana, di prendere provvedimenti per affrontare la crisi alimentare globale. Gli attivisti hanno distribuito piatti vuoti, alcuni con la scritta: “Serviamo ciò che milioni di persone mangeranno oggi: niente”. I Ministri delle Finanze e i Deputati delle Banche Centrali dei Paesi del G20 si sono riuniti il 25 luglio a Rio de Janeiro per un incontro di due giorni. Al centro dei colloqui: il ruolo delle politiche pubbliche nella lotta alle disuguaglianze, le prospettive globali su crescita, occupazione, inflazione e stabilità finanziaria che saranno presentate al vertice dei Capi di Stato del G20 a novembre.

