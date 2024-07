Così il presidente statunitense nel suo messaggio alla nazione

“Tra pochi mesi, il popolo americano sceglierà il corso del futuro degli Stati Uniti. Io ho fatto la mia scelta, ho reso note le mie opinioni. Vorrei ringraziare la nostra grande vicepresidente, Kamala Harris. Ha esperienza, è tosta, è capace. È stata un’incredibile partner per me e un leader per il nostro paese. Ora la scelta spetta a voi, popolo americano”. Così Joe Biden nel suo messaggio alla nazione, nel quale ha motivato la sua scelta di ritirarsi dalla corsa per le Presidenziali 2024 a favore della sua vice Kamala Harris.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata