Così il presidente statunitense nel suo messaggio alla nazione, in cui ha comunicato le ragioni del suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca

“Credo che il mio operato come Presidente, la mia leadership nel mondo, la mia visione del futuro dell’America, meritassero un secondo mandato. Ma niente, niente può ostacolare la salvezza della nostra democrazia. Compresa l’ambizione personale. Ho quindi deciso che il modo migliore per andare avanti è passare la torcia a una nuova generazione. È il modo migliore per unire la nostra nazione”. Così Joe Biden nel suo messaggio alla nazione, nel quale ha motivato la sua scelta di ritirarsi dalla corsa per le Presidenziali 2024 a favore della sua vice Kamala Harris.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata