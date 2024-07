In alcune fasi del percorso il gruppo aereo è stato accompagnato da jet da combattimento di Paesi stranieri

Aerei militari russi e cinesi hanno effettuato pattugliamenti aerei congiunti sulle acque dei mari Ciukci e Bering, oltre che nel Pacifico settentrionale. Lo ha dichiarato giovedì il Ministero della Difesa russo. Il gruppo aereo era composto da portamissili strategici Tu-95ms delle forze aerospaziali russe e da bombardieri strategici Hun-6k delle forze aeree cinesi, coperti da aerei Su-30sm e Su-35. In alcune fasi del percorso il gruppo aereo è stato accompagnato da jet da combattimento di Paesi stranieri, ha dichiarato l’esercito russo senza fornire alcun dettaglio. Secondo il Ministero della Difesa, il pattugliamento aereo congiunto si è svolto nell’ambito del piano di cooperazione militare russo-cinese per il 2024 e non è rivolto contro Paesi terzi.

