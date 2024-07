L'accordo prevede anche una multa di 243,6 milioni di dollari

Il Dipartimento di Giustizia ha depositato un accordo in cui Boeing si dichiarerà colpevole di un’accusa di frode per aver tratto in inganno gli enti regolatori che avevano approvato il 737 Max prima degli incidenti mortali dei velivoli, che hanno portato in totale la morte di 346 persone. L’accordo di patteggiamento è stato depositato presso la corte distrettuale federale del Texas. L’azienda e il Dipartimento di Giustizia hanno raggiunto un accordo sulla dichiarazione di colpevolezza e sui termini generali dell’accordo all’inizio del mese. Il giudice distrettuale statunitense Reed O’Connor può accettare l’accordo e la sentenza elaborata tra Boeing e i pubblici ministeri, oppure potrebbe respingerla, il che probabilmente porterebbe a nuove trattative tra l’azienda e il Dipartimento di Giustizia. Alcuni parenti delle vittime hanno in programma di chiedere al giudice di respingere l’accordo di patteggiamento. L’accordo prevede, tra l’altro, una multa di 243,6 milioni di dollari e la richiesta a Boeing di investire almeno 455 milioni di dollari “in programmi di conformità, qualità e sicurezza”.

