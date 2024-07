Si corre nella Death Valley, iscritti 97 partecipanti

È considerata la corsa podistica più dura del mondo. È la Badwater 135, l’ultramaratona annuale che si corre per 135 miglia (oltre 217 chilometri) in uno dei luoghi più inospitali del pianeta – la desolata Death Valley, in California – con temperature diurne che superano anche i 50 gradi e temperature notturne di 38 gradi.

Novantasette i corridori iscritti. Uomini e donne di età compresa tra 19 e 69 anni e provenienti da 21 Paesi e 26 Stati degli Usa hanno iniziato la Badwater 135 lunedì. Hanno 48 ore di tempo per completare il percorso. Correranno lungo strade aperte al traffico, attraversando luoghi con nomi come Furnace Creek e Devil’s Golf Course. Il nome dell’ultramaratona deriva dal Bacino di Badwater, situato nella Valle della Morte. La gara, iniziata nel 1987, si svolge sempre quando le temperature raggiungono il picco a metà luglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata