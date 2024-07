Due persone ferite, salvi gli animali

Il servizio di emergenza statale ucraino ha pubblicato il video di un raid russo in un ecoparco privato nella regione di Kharkiv. Le scuderie e una pensione hanno preso fuoco: due uomini sono rimasti feriti dalle esplosioni e il personale è riuscito a evacuare e salvare i cavalli in tempo. Nelle ultime ore le forze di Mosca hanno colpito Kharkiv con ondate di missili S-300 e droni. Il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, e il capo dell’amministrazione statale regionale, Oleg Sinegubov, hanno riferito di esplosioni in città. Almeno una persona sarebbe rimasta uccisa e ci sarebbero anche dei feriti.

