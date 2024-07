Il nuovo presidente del Consiglio europeo: "Incontro di lavoro molto buono"

(LaPresse) “È stato un incontro di lavoro molto buono. Per me è importante adesso valutare quali sono le prospettive e le priorità degli stati membri e ovviamente dell’Italia che è uno dei membri fondatori dell’Ue. È molto importante conoscere e prendere nota delle priorità del primo ministro Meloni. Se ho trovato punti in comune con la presidente Meloni? Certo che sì” sono le parole del nuovo presidente del Consiglio europeo ed ex primo ministro del Portogallo António Costa fuori da Palazzo Chigi dopo l’incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

