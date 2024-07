Alla fiera internazionale dell’aviazione 1262 espositori da 44 diverse nazioni

Ha preso il via la celebre fiera internazionale dell’aviazione. Come di consueto, la fiera biennale, nata nel 1932, si tiene all’esterno di Londra, più precisamente nella cittadina di Farnborough, che fu per la prima volta teatro della manifestazione nel lontano 1948. I numeri di quest’anno fanno registrare 1262 espositori da 44 diverse nazioni, 250 delegazioni civili e militari e 27 padiglioni. Ampio spazio alla delegazione italiana, che presenta nel cuore dell’esibizione diversi padiglioni tanto di aziende private, quanto di enti statali. Ampia presenza anche delle regioni, come Campania, Lazio e Piemonte, ma anche dell’Agenzia Spaziale Italiana, che emerge tra i protagonisti di una delle sezioni privilegiate dell’edizione di quest’anno, quella dello spazio, per l’appunto. Oltre a poter osservare i modelli in scala, a provare l’ebrezza del volo con i simulatori o approfondire il funzionamento dei velivoli, gli oltre 70milia visitatori hanno anche l’opportunità di godere di esibizioni continue di aerei, che danno spettacolo con le loro evoluzioni in volo. Dai modelli militari, a quelli del trasporto civile, senza tralasciare droni e razzi spaziali, Farnborough offre quindi un altissimo livello di interazione per il pubblico, oltre che una possibilità unica a livello mondiale per gli addetti ai lavori di entrare in contatto, fare network e commerciare questi prodotti.

