I corpi sono stati portati all'ospedale al-Aqsa Martyrs

Sono almeno 13 le persone uccise in due raid condotti la scorsa notte dalle forze israeliane nel centro della Striscia di Gaza. Lo riferiscono giornalisti dell’Associated Press e funzionari sanitari palestinesi. Sette persone, tra cui due donne e tre bambini, hanno perso la vita in un attacco aereo sul campo profughi di Nuseirat, mentre altre cinque sono morte in un bombardamento su un altro campo, a Bureij. I corpi sono stati portati all’ospedale al-Aqsa Martyrs, nella vicina città di Deir al-Balah, dove sono stati contati dai giornalisti dell’AP. Proprio fuori dall’ospedale si sono riuniti in preghiera i familiari delle vittime.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata