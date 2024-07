La cerimonia per il sultano Ibrahim Iskandar diventato 17° sovrano del Paese

Si è svolta in Malesia la cerimonia di incoronazione del nuovo re, il sultano Ibrahim Iskandar, che si è così ufficialmente insediato 6 mesi dopo avere prestato giuramento per un mandato di 5 anni nell’ambito del sistema di ‘monarchia a rotazione’ in vigore nel Paese. Il sultano aveva prestato giuramento come monarca lo scorso 31 gennaio. Ora la cerimonia di incoronazione, che si è svolta al palazzo nazionale a Kuala Lumpur con sfarzo e colpi di cannone, ha formalizzato il suo ruolo come 17esimo re della Malesia. Il sultano Ibrahim ha baciato il Corano e ha ricevuto un pugnale d’oro, simboli dell’Islam e del potere. Nel suo discorso ha poi esortato il governo a migliorare le condizioni di vita della popolazione. “Se Dio vorrà, assolverò i miei doveri in modo fedele e onesto e governerò con equità”, ha promesso nel suo discorso di incoronazione. All’incoronazione hanno partecipato oltre 700 ospiti, tra cui il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, e il re del Bahrein, Hamad Isa al Khalifa. La cerimonia sarà seguita da un banchetto reale nella serata locale di sabato.

