Il portavoce Andrew Bates: "Non è vero, punto e basta"

Il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates ha smentito quanto riportato dalla Nbc, che citando due fonti informate afferma che i familiari del presidente Usa Joe Biden avrebbero iniziato a discutere di come potrebbe essere un’uscita dell’attuale inquilino della Casa Bianca dalla corsa per un secondo mandato. “Non è vero, punto e basta”, ha dichiarato Bates secondo quanto riferisce la stessa Nbc. “Le persone che fanno queste affermazioni non parlano a nome della sua famiglia o del suo team – e sarà provato che sbagliano. Abbiate fede”, ha detto Bates

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata