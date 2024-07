Il materiale è indispensabile per la produzione di veicoli elettrici in Germania

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è arrivato in Serbia per discutere di un accordo sull’estrazione del litio con il Paese balcanico. Nella Valle di Jadar si trova infatti una delle più grandi riserve europee di questa materia prima estremamente scarsa, indispensabile per la produzione di batterie. La Germania, grande produttrice di veicoli, vorrebbe rendersi indipendente dalle importazioni dalla Cina, leader in questo mercato. Scholz è stato accolto dal presidente serbo Aleksandar Vucic al suo arrivo nella capitale Belgrado.

