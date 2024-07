La nipote del tycoon è salita sul palco di Milwaukee

Sul palco della convention repubblicana di Milwaukee ha parlato Kai Trump, 17 anni, figlia di Donald Trump Jr. e nipote del tycoon. “Sono la nipote di Donald Trump. Oggi parlo per condividere il lato di mio nonno che le persone non vedono spesso. Per me, è solo un normale nonno. Ci dà caramelle e bibite quando i nostri genitori non guardano. Vuole sempre sapere come stiamo andando a scuola. Quando ho ottenuto il massimo dei voti, ha stampato il risultato per mostrarlo ai suoi amici e far vedere quanto era orgoglioso di me”, ha detto la ragazza.

