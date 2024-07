I leader dei 47 Paesi riuniti al Blenheim Palace, nella regione di Oxford

Il nuovo premier britannico, Keir Starmer, ha dato il via ai lavori del summit della Comunità politica europea (Cpe), organismo di cui fanno parte 47 nazioni europee. L’incontro si tiene al Blenheim Palace, nella regione di Oxford. La plenaria di apertura del vertice è stata dedicata all’Ucraina e alla sicurezza europea. Oltre ai lavori della sessione plenaria sono previste in agenda anche quattro tavole rotonde tematiche parallele dedicate a migrazione, copresieduta da Albania e Italia; energia e connettività, copresieduta da Norvegia e Slovenia; difesa della democrazia, divisa in due sessioni parallele copresiedute da Francia e Moldova e dal Consiglio Europeo e dal Montenegro. Prima dell’avvio dei lavori è stata scattata la classica “foto di famiglia” con tutti i leader presenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata