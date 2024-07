Era accusato di avere accettato tangenti in contanti, oro e un'auto di lusso da tre uomini d'affari e di aver agito come agente straniero per l'Egitto

Il senatore democratico del New Jersey Bob Menendez è stato giudicato colpevole di corruzione, ostruzione alla giustizia e di avere agito come agente straniero. Menendez era accusato di avere accettato tangenti in contanti, oro e un’auto di lusso da tre uomini d’affari e di aver agito come agente straniero per l’Egitto. Nel corso del processo, durato nove settimane, i pubblici ministeri hanno affermato che Menendez, ex presidente della commissione Esteri del Senato, ha abusato del potere del suo ufficio per proteggere i suoi associati dalle indagini penali e arricchire i suoi soci, inclusa la moglie, attraverso atti che includevano incontri con funzionari dell’intelligence egiziana e sostegno al Paese nordafricano per ottenere milioni di dollari di aiuti militari Usa.

