La presidente della Commissione cerca di ottenere l'appoggio del gruppo di Meloni per la sua riconferma

Si è svolto nella mattina di martedì l’atteso incontro a Strasburgo tra Ursula von der Leyen e il gruppo europeo dei Conservatori (Ecr), in cui la presidente della Commissione ha cercato di ottenere l’appoggio dei deputati dell’Eurocamera presieduti da Giorgia Meloni in vista del voto di giovedì sulla sua riconferma. “È stata un’ora intensa“, ha detto von der Leyen uscendo dall’incontro, al termine del quale si è trattenuta a parlare con l’eurodeputato ceco Alexandr Vondra. Bocche cucite da parte dei partecipanti al vertice, salvo un eurodeputato del Pis (Diritto e Giustizia, ndr) polacco, che ha protestato verso von der Leyen. Meloni, che oltre a essere a capo dell’Ecr è anche la presidente del Consiglio italiana, cercherà di ottenere un commissario con deleghe di peso oppure una vicepresidenza esecutiva in cambio dell’appoggio a von der Leyen. Gli altri partiti della coalizione che con lei forma il governo in Italia, invece, sono spaccati: Forza Italia (che fa parte del Ppe) appoggia von der Leyen, mentre la Lega di Matteo Salvini, confluita nel nuovo gruppo dei Patrioti fondato da Viktor Orban, è contraria alla sua riconferma.

Pis: “Non possiamo immaginare di sostenere von der Leyen”

In seguito all’incontro, il partito polacco Pis, con i suoi 20 eurodeputati, ha deciso che non sosterrà von der Leyen come cinque anni fa alla presidenza della Commissione europea. “Le risposte non erano soddisfacenti. Non riesco a immaginare che potremmo sostenere Ursula von der Leyen per un altro mandato. L’Ue ha bisogno di una leadership forte che comprenda le esigenze degli Stati membri, non di una persona che vive per le ideologie di sinistra e verde“, ha scritto su Facebook Adam Bielan, capodelegazione del partito. “Durante la sessione inaugurale del nuovo mandato come Parlamento Europeo eleggeremo le nuove autorità del Parlamento Europeo e della Commissione Europea. In qualità di presidente della delegazione polacca ECR, ho trasmesso a Ursula von der Leyen le nostre osservazioni sull’eccessiva interferenza nella politica degli Stati membri, sui tentativi di influenzare i risultati elettorali in Polonia e in Italia, nonché sulle decisioni sbagliate legate alle politiche migratorie e climatiche“, ha aggiunto.

