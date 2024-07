Si potrebbe trattare del britannico Jay Slater, di cui non si hanno tracce da quasi quattro settimane

La Guardia Civil spagnola ha recuperato un corpo che potrebbe essere quello dell’adolescente britannico Jay Slater, scomparso da quasi quattro settimane. Il cadavere è stato trovato a Masca, nell’isola di Tenerife. Non si hanno più tracce del giovane dal mese scorso, da quando si era allontanato con due uomini conosciuti a un festival musicale. Il video, diffuso dalle forze dell’ordine, mostra il momento in cui viene recuperato un corpo, poi trasportato in elicottero.

