Un nuovo plebiscito per il presidente del Paese africano

Un nuovo plebiscito sancirà la rielezione di Paul Kagame come presidente del Ruanda. L’attuale capo di Stato – secondo i dati provvisori diffusi dalle autorità elettorali del Paese africano – avrebbe ottenuto il 99% dei voti, risultato identico a quello del 2017. I due avversari di Kagame, Frank Habineza del Partito Democratico Verde del Ruanda e il candidato indipendente Philippe Mpayimana, avrebbero complessivamente incassato meno dell’1% dei consensi. Lo spoglio è in corso e i risultati definitivi dovrebbero essere resi noti entro il 27 luglio. Con questa affermazione Kagame prolungherà il suo mandato presidenziale e, in generale, una carriera ai vertici delle istituzioni del Ruanda che dura dal 1994.

