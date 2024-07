Le proteste degli studenti contro le quote per incarichi governativi

Violenti scontri in Bangladesh tra polizia e manifestanti hanno provocato numerosi feriti in un’università pubblica fuori dalla capitale Dacca. Centinaia di studenti chiedono l’abolizione delle quote per i posti di lavoro governativi e l’istituzione di un sistema basato sul merito. La polizia ha sparato gas lacrimogeni e caricato con i manganelli i manifestanti, per lo più appartenenti a un corpo studentesco filogovernativo. La polizia ha dichiarato che il bilancio dei feriti è di oltre 100 persone.

