Dopo gli incontri del premier ungherese Viktor Orban, presidente di turno dell’Ue, a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin e a Pechino con il leader cinese Xi Jinping senza il mandato da parte delle istituzioni dell’Unione, la Commissione Europea ha annunciato che i suoi commissari non andranno ai Consigli informali in Ungheria e non visiteranno la presidenza. “Alla luce dei recenti sviluppi che segnano l’inizio della presidenza ungherese, il presidente ha deciso che la Commissione europea sarà rappresentata solo a livello di alti funzionari pubblici durante le riunioni informali del Consiglio. La visita del Collegio alla Presidenza non avrà luogo“, ha riferito su X il portavoce capo della Commissione Europea, Eric Mamer.

