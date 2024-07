Cavalier Johnson ha parlato delle misure di sicurezza in città per l'evento repubblicano

Il sindaco di Milwaukee, Cavalier Johnson, comune degli Stati Uniti, ha espresso fiducia nelle forze dell’ordine federali, statali e locali chiamate a garantire la sicurezza della Convention nazionale repubblicana, che prende il via quest’oggi nella città del Wisconsin, dopo l’attentato a Donald Trump in Pennsylvania. “Quello che posso dirvi è che la designazione che abbiamo qui nella città di Milwaukee per questa convention è ‘evento speciale di sicurezza nazionale’. È la designazione più alta che il governo federale fornisce per un evento di questo calibro, di questa portata. Quindi mi sento abbastanza sicuro”, ha dichiarato il primo cittadino.

