A fuoco 2 miglia quadrate di terreno

In Arizona, almeno nove case nella riserva Apache di San Carlos, a circa due ore a est di Phoenix, sono state distrutte dall’incendio noto come Watch Fire: non sono stati segnalati feriti. Il rogo ha bruciato quasi 2 miglia quadrate (5,2 chilometri quadrati) in un’area della riserva coperta da fitti arbusti e alberi di cotone. L’incendio è iniziato giovedì pomeriggio e si è riversato nell’area del centro della riserva che, secondo i dati del Census Bureau degli Stati Uniti, ospita circa 10.200 persone.

