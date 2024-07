I mezzi sono precipitati per almeno 30 metri. Oltre 60 le persone presenti a bordo

Continuano in Nepal le ricerche di oltre 60 persone scomparse dopo una frana provocata dai monsoni che ha scaraventato due autobus in un fiume. La frana ha fatto precipitare i due bus per almeno 30 metri, nel fiume Trishuli. Secondo le autorità locali, i due mezzi trasportavano 24 e 42 passeggeri. Tre persone sono riuscite a mettersi in salvo. L’incidente è avvenuto sulla strada che collega le città di Narayanghat e Mugling, un centinaio di chilometri a ovest della capitale Kathmandu.

