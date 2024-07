Al momento del sisma 68 minatori si trovavano nell'area

I soccorritori sono alla ricerca di decine di dispersi dopo che una scossa di terremoto ha fatto tremare la miniera di carbone di Rydultowy, in Polonia, a circa 1.200 metri di profondità. La portavoce del Polish Coal Mining Group, Aleksandra Wysocka-Siembiga, ha dichiarato che l’incidente è avvenuto intorno alle 8 di stamattina. A quell’ora 68 minatori si trovavano nell’area. Quindici sono stati portati in superficie, di cui 10 sono stati ricoverati in ospedale.

