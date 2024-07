Foto Twitter

Il pinnacolo era in fase di ristrutturazione, avvolto da un grande telo bianco

Un incendio sta interessando la guglia della cattedrale di Rouen, nel nord della Francia. Lo riporta La Parisien. Il sindaco della città, Nicolas Mayer-Rossignol, su X ha parlato di un rogo di “origine ignota” e annunciato la mobilitazione di “ogni risorsa”. Sui social network hanno iniziato a circolare numerose foto e video della guglia in fiamme, circondata da un pennacchio di fumo nero. La guglia era in fase di ristrutturazione, avvolta da un grande telo bianco. L’incendio, secondo i media francesi, si sarebbe sviluppato a partire dalla piattaforma usata per i lavori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe e la polizia. L’accesso alla piazza della cattedrale è momentaneamente bloccato.

Sotto controllo incendio a cattedrale di Rouen

Le autorità hanno annunciato che l’incendio scoppiato nella cattedrale di Rouen, nel nord della Francia, è sotto controllo. Stephane Gouezec, dei vigili del fuoco di Seine-Maritime, ha riferito che l’origine dell’incendio è stata individuata in una guglia in fase di ristrutturazione e che le squadre stanno lavorando per garantire che non vi siano altri “punti caldi”. Ha poi aggiunto che il rischio di propagazione delle fiamme è basso perché l’incendio si trovava in un’area dove c’era soprattutto metallo. I lavoratori edili sono stati i primi a notare l’incendio e ad avvertire le autorità. La magnifica cattedrale gotica di Rouen, in Normandia, è nota per una serie di dipinti del pittore impressionista Claude Monet.

