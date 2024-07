La presidente della Commissione europea incontrerà anche gruppo The Left

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, incaricata per un secondo mandato, ha incontrato il gruppo Renew Europe. A quanto apprende LaPresse nell’incontro è stato affrontato il tema della riforma dei Trattati Ue, a cui von der Leyen si è detta favorevole in vista dell’allargamento. La delegazione irlandese del Fianna Fail, composta da quattro eurodeputati, ha annunciato che non voterà per la sua conferma il 18 luglio.

Ursula von der Leyen vedrà gruppo The Left lunedì a Strasburgo

Von der Leyen vedrà anche il gruppo de La Sinistra al Parlamento europeo lunedì 15 a Strasburgo, il giorno prima dell’avvio della plenaria, in vista del voto di conferma del 18 luglio. Lo apprende LaPresse da diverse fonti del gruppo. “Abbiamo invitato von der Leyen affinché presentasse la sua candidatura per la rielezione“, riferisce una fonte di The Left. La leader tedesca aveva riferito di essere disposta a incontrare tutti i gruppi tranne l’estrema destra dei ‘Patrioti per l’Europa’ e sicuramente il futuro gruppo “Europa delle Nazioni sovrane”. Oggi ha incontrato i liberali di Renew Europa e nel pomeriggio vedrà i Verdi. The Left oggi ha anche indicato un candidato per uno dei vicepresidenti del Parlamento europeo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata