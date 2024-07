Il cancelliere tedesco ha parlato prima della sua partenza per il vertice Nato a Washington

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha affermato di non avere “preoccupazioni” in merito alla salute del presidente americano Joe Biden, in vista del vertice Nato a Washington. “No, non sono preoccupato”, ha detto Scholz prima della sua partenza per gli Stati Uniti, come riporta Tagesspiegel, rispondendo ad una domanda sul fatto che il vertice Nato potesse essere troppo faticoso per Biden. Il cancelliere ha spiegato che, dalle sue numerose conversazioni con il presidente Usa, è certo che Biden “ha preparato questo vertice molto bene in modo molto preciso insieme a noi”. “Sarà un vertice di grande successo”, ha aggiunto Scholz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata