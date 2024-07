Intanto i dem Jeffries e Ocasio-Cortez annunciano sostegno all'attuale presidente

Joe Biden resisterà alle richieste dei democratici di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca perché “ha un ego smisurato“. Lo ha detto Donald Trump in una intervista all’emittente americano Fox News.

Biden resta in corsa: “Basta drammi”

Il presidente Usa Joe Biden, in una lettera inviata ai democratici del Congresso, insiste sul fatto che “rifiuta” di farsi da parte e dice che è ora che “finisca” il dramma interno al partito che ha lacerato i democratici sul se lui debba o meno rimanere in corsa per la Casa Bianca. “La questione di come andare avanti si discute ormai da oltre una settimana. Ed è ora che finisca”, scrive Biden nella lettera di due pagine di oggi, sottolineando che il partito ha “un solo compito”, cioè quello di sconfiggere a novembre il candidato presidenziale dei repubblicani Donald Trump e continuando dunque a opporsi fermamente alle richieste di abbandonare la corsa.

Biden: “Tempo di unirsi come partito per sconfiggere Trump”

“Mancano 42 giorni alla Convention democratica e 119 alle elezioni politiche”, ha dichiarato Biden nella lettera. “Qualsiasi indebolimento della determinazione o mancanza di chiarezza sul compito che ci attende aiuta solo Trump e ci danneggia. È tempo di unirsi, andare avanti come un partito unito e sconfiggere Donald Trump“, afferma il presidente in carica. La lettera è stata inviata dalla campagna di Biden ai parlamentari democratici al loro ritorno a Washington dopo la pausa del 4 luglio.

Leader dem alla Camera Hakeem Jeffries: “Sostengo Biden”

“Ho chiarito pubblicamente il giorno dopo il dibattito che sostengo il presidente Joe Biden e la lista democratica. La mia posizione non è cambiata”. Lo ha detto ai giornalisti a Capitol Hill il leader della minoranza democratica alla Camera Hakeem Jeffries. Lo riporta The Hill.

Ocasio-Cortez: “Biden ha detto che è in corsa e io lo sostengo”

Il presidente americano, Joe Biden, “ha chiarito ampiamente che resta in corsa; ha chiarito ampiamente che non abbandonerà questa corsa, è il candidato”. Lo ha detto ai giornalisti a Capitol Hill la deputata democratica Alexandra Ocasio-Cortez. Lo riporta The Hill. “Mi sto assicurando di sostenerlo e di essere concentrata sull’assicurarmi che vinciamo a novembre”, ha aggiunto.

