Il bilancio delle vittime dall'inizio della guerra sale così a 38.243

Fonti mediche hanno riferito all’agenzia palestinese Wafa che attacchi israeliani nella Striscia di Gaza hanno ucciso 50 civili palestinesi e ne hanno feriti 130 nelle ultime 24 ore in “massacri contro 3 famiglie”. Migliaia di persone sarebbero ancora sotto le macerie e sulle strade, dove le ambulanze e le squadre della protezione civile non possono raggiungerle.

Il bilancio dei palestinesi uccisi dall’inizio della guerra sale così a 38.243, mentre i feriti sono in totale 88.033.

Media: “Hamas nega ipotesi negoziati su ostaggi senza tregua”

Hamas avrebbe definito come “inesatte” le fughe di notizie secondo cui accetterebbe di avviare negoziati sugli ostaggi senza un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo riporta Al-Arabiya citando una fonte del gruppo palestinese secondo cui la posizione di Hamas non sarebbe cambiata e si fonda sempre su due principi: il primo è un cessate il fuoco globale, il secondo è un ritiro completo di Israele dalla Striscia di Gaza. La fonte ha spiegato che entrare nel dettaglio dei negoziati non è vantaggioso per il processo in corso. Secondo la fonte, Israele vorrebbe trattare solo sulla questione degli ostaggi, mentre Hamas vorrebbe un negoziato globale. Ha aggiunto che il gruppo starebbe aspettando una risposta di Tel Aviv su quanto concordato con i mediatori dopo consultazioni approfondite.

Idf, intercettato razzo lanciato da Rafah

Il sistema Iron Dome si è attivato, intercettando un razzo lanciato da Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, contro alcune comunità meridionali israeliane. Lo riferiscono le forze israeliane di difesa (Idf), citate da The Times of Israel. A seguito dell’abbattimento non si sono registrati feriti. Le sirene d’allarme hanno suonato nelle comunità di Yevul, Avshalom e Yated.

Idf, demolito principale tunnel Jihad a Gaza City

Le forze israeliane di difesa (Idf), affermano di aver demolito sei tunnel di Hamas e della Jihad islamica palestinese nel quartiere Shejaiya di Gaza City. Lo riporta The Times of Israel. Uno dei tunnel distrutti è considerato quello ‘ammiraglio’ della Jihad islamica a Gaza City. Lungo 2,5 chilometri era stato scoperto di recente e utilizzato – secondo l’Idf – dal gruppo per attività di comando e controllo. All’interno le truppe hanno trovato pc portatili, armi e materiale di intelligence. Ciò indica, spiega l’Idf, che era stato usato di recente. Sono stati individuati almeno altri tre tunnel, che sono in fase di mappatura e demolizione.

Media, 16 morti nei raid israeliani su Gaza

Almeno 16 civili palestinesi sarebbero morti decine di altri sarebbero rimasti feriti negli ultimi attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Lo riporta Wafa. Nel dettaglio: sette persone sarebbero morte in un raid aereo che ha preso di mira una casa nel campo profughi di Nuseirat secondo fonti mediche. Altri sei sarebbero rimasti uccisi in un’altra casa vicino ad al-Ghafri Junction, nel nord di Gaza City. Altre tre persone, infine, sarebbero rimaste uccise, e altrettante ferite, nella zona di Lababidi, sempre nel nord di Gaza City. Un bambino e diverse persone ferite, infine, sono state salvate da una casa bombardata in via al-Nafaq a Gaza City

