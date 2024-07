La piazza è stata convocata a due giorni dall'inizio della campagna elettorale per il voto del 28 luglio

A due giorni dall’inizio della campagna elettorale in Venezuela per il voto presidenziale del 28 luglio, il candidato dell’opposizione Edmundo Gonzalez è arrivato a Barinas, uno Stato occidentale un tempo considerato una roccaforte del governo, dove ha guidato una massiccia manifestazione. Il 74enne ex diplomatico ha guidato una carovana che ha attraversato le strade centrali della città insieme alla leader dell’opposizione María Corina Machado, da lui sostituita nella corsa presidenziale dopo che il governo le aveva vietato di candidarsi. Barinas è lo Stato natale del defunto presidente Hugo Chavez, mentore di Maduro, e un bastione inespugnabile del partito al potere per oltre due decenni. Ma nel tempo, secondo gli analisti, il sostegno dei residenti di Barinas al partito al potere è diminuito. Nel 2022, gli abitanti della regione hanno eletto governatore il candidato dell’opposizione Sergio Garrido.

