Oltre 1000 solo nell'ultimo giorno

Non si ferma il conflitto in Ucraina, giunto al giorno 865. Secondo Kiev le forze russe dall’inizio della guerra hanno perso 550.990 soldati, 1.150 solo nell’ultimo giorno.

Lavrov: “Campagna elettorale Usa uno spettacolo triste”

La campagna elettorale negli Stati Uniti “è uno spettacolo triste. Se il sistema della cosiddetta democrazia americana produce tali risultati, un tale svolgimento della campagna elettorale, probabilmente ognuno potrà trarre le proprie conclusioni su come tutto questo è orchestrato e organizzato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista, citato dalle agenzie russe.

Lavrov: “Elezioni francesi poco democratiche”

Le elezioni in Francia non ricordano molto la democrazia. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista, citato dalle agenzie russe. “Il secondo turno, a quanto pare, è stato concepito proprio per manipolare la volontà degli elettori emersa durante il primo turno, con alcuni candidati che possono ritirare le loro candidature per sconfiggere, come si dice, i conservatori o i populisti”, ha affermato Lavrov.

2 F-16 rumeni in volo per droni russi vicino al confine

In seguito al rilevamento di droni russi diretti verso il territorio ucraino vicino al confine con la Romania, il ministero della Difesa rumeno ieri mattina ha allertato le forze del Servizio di polizia aerea ed è stato preso il provvedimento di far decollare due F-16 dell’Aeronautica rumena. I caccia sono poi rientrati alla base dopo il monitoraggio della situazione aerea. Lo rende noto il ministero della Difesa di Bucarest.

Kiev: “Russia ha perso oltre 550mila soldati da inizio guerra”

Secondo lo Stato maggiore delle forze armate dell’Ucraina, la Russia dall’inizio della guerra ha perso 550.990 soldati, 1.150 nell’ultimo giorno, 8155 (+2) carri armati, 15645 (+16) veicoli corazzati da combattimento, 14937 (+40) sistemi di artiglieria, 11862 (+53) droni, 879 (+1) equipaggiamenti per la difesa aerea, 2352 (+1) missili da crociera, 1.115 missili antiaerei, 360 aerei, 326 elicotteri, 28 navi/barche e un sottomarino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata