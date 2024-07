Sconfitto nettamente al ballottaggio il conservatore Jalili

Il candidato riformista Masoud Pezeshkian ha conquistato il ballottaggio delle elezioni presidenziali iraniane, battendo l’ultra-conservatore Saeed Jalili. Un conteggio dei voti offerto dalle autorità ha indicato Pezeshkian come vincitore con 16,3 milioni di voti contro i 13,5 milioni di Jalili nelle elezioni di venerdì.

Nel complesso, il ministero dell’Interno iraniano ha affermato che 30 milioni di persone hanno votato in un’elezione tenutasi senza osservatori riconosciuti a livello internazionale. I sostenitori di Pezeshkian, cardiochirurgo 69enne e deputato di lungo corso, sono scesi nelle strade di Teheran e di altre città prima dell’alba per festeggiare mentre il suo vantaggio cresceva su Jalili, un ex negoziatore nucleare dalla linea dura.

Il primo turno di votazioni del 28 giugno aveva visto l’affluenza più bassa nella storia della Repubblica islamica dai tempi della Rivoluzione Islamica del 1979. Pezeshkian ha vinto promettendo di raggiungere l’Occidente e di facilitare l’applicazione della legge sul velo obbligatorio nel Paese, dopo anni di sanzioni e proteste che hanno schiacciato l’Iran.

Pezeshkian nella sua campagna elettorale non ha però promesso cambiamenti radicali alla teocrazia sciita iraniana e da tempo ritiene che il leader supremo, l’Ayatollah Ali Khamenei, sia l’arbitro finale di tutte le questioni di Stato.

Pezeshkian: “Tenderemo la mano dell’amicizia a tutti”

Nel suo primo messaggio dopo la vittoria elettorale ai ballottaggi delle presidenziali in Iran, il riformista Masoud Pezeshkian ha ringraziato i cittadini iraniani che sono andati a votare “con amore e per aiutare” il Paese. “Tendereremo la mano dell’amicizia a tutti. Siamo tutti popolo di questo Paese. Ci sarà bisogno di tutti per il progresso del Paese”, ha detto alla televisione nazionale.

