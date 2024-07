L'assalitore, un arabo-israeliano, è stato ucciso. Si indaga per terrorismo

È di un morto e un ferito grave il bilancio di un attacco con coltello in un centro commerciale di Karmiel, nella regione israeliana della Galilea. Lo riporta The Times of Israel, citando la polizia e il servizio di emergenza Magen David Adom. L’assalitore, affermano gli agenti, è stato ucciso. Le telecamere della videosorveglianza mostrano il momento nel quale una delle vittime viene aggredita prima che i poliziotti aprano il fuoco contro il presunto terrorista. Si indaga per terrorismo.

Morto uno dei due accoltellati

Uno dei due uomini che è stato accoltellato in un attacco terroristico nel centro commerciale israeliano di Karmiel è morto. L’ospedale di Nahariya ha fatto sapere: “Il ferito è arrivato durante le operazioni di rianimazione, iniziate sul campo e proseguite in ospedale, dove le équipe mediche hanno dovuto constatare la sua morte. Il secondo ferito è stato ricoverato in condizioni gravi ed è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva generale”. Lo riporta Ynet.

Aggressore centro commerciale è cittadino arabo-israeliano

Funzionari della sicurezza israeliani hanno confermato a Ynet che il terrorista autore dell’attacco con coltello nel centro commerciale di Karmiel, nella regione israeliana della Galilea, è un arabo-israeliano. L’uomo è entrato nel centro commerciale e ha pugnalato due civili. Uno di loro, che non ha perso i sensi, gli ha sparato e lo ha ucciso. Successivamente il terrorista è stato identificato come Jawad Rabia, un giovane di circa 20 anni di Nahaf, molto vicino a Karmiel.

