Proteste davanti al municipio di Utica, nello Stato di New York, dopo l’uccisione di un 13enne. Fuggito a piedi durante un controllo, il ragazzino aveva puntato contro un agente un’arma che però si è rivelata una pistola a pallini. Il poliziotto ha sparato a Nyah Mway, uccidendolo. I media americani hanno diffuso i video delle bodycam dei poliziotti intervenuti. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE

